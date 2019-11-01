Названы главные прогульщики в Раде

Источник: Корреспондент.net

В течение октября 13 народных депутатов пропустили более 90% заседаний Верховной Рады. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"Течение октября почти не голосовали 13 народных депутатов, которые пропустили более 90% голосований. Один из них не проголосовал ни разу - это Виталий Данилов с ВО Батькивщина. По данным веб-сайта ВР он отсутствовал на заседаниях ВР в октябре по неизвестным причинам ", - говорится в сообщении.

Что касается остальных одиннадцати депутатов, то их показатели участия в голосованиях являются: Максим Ефимов (внефракционный) – принял участие в 1% голосований; Александр Герега (группа За майбутнє) - 2%; Андрей Деркач (внефракционный) - 2%; Антон Яценко (За майбутнє) - 3%; Юлия Левочкина (ОПЗЖ) - 4%; Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%; Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%; Сергей Тарута (ВО Батькивщина) - 6%; Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%; Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%; Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%; Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.

По данным КИУ, эти депутаты официально пропустили голосования без уважительных причин (то есть, не болезнь, отпуск или командировку).

Эксперты также напомнили, что по сравнению с сентябрем количество депутатов, которые почти не голосовали, несколько уменьшилась (17 нардепов в сентябре).

Отмечвется, что всего за месяц произошло почти полтысячи голосований – 476.

Отметим, с 1 ноября начал действовать закон о санкциях для нардепов за прогулы, в соответствии с которым депутатов могут лишать компенсаций за исполнение обязанностей и даже зарплаты.