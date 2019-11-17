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17.11.2019

Названы объекты, запрещенные к приватизации

Источник: Корреспондент.net

Перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям, а определенная часть предприятий останется в госсобственности. Об этом министр экономики Тимофей Милованов заявил в интервью Прямому в воскресенье, 17 ноября.

Он предложил разделить приватизацию на три части.

"Давайте приватизацию разделим на три части. Первое - не все мы приватизируем. Есть критерии, по которым мы определяемся, что должно быть приватизировано, а что нет. Эти критерии - стратегичность предприятия, сервисность предприятия и доходность". - сказал Милованов.

Однако, по его словам, определенные предприятия всегда будут оставаться в собственности государства, то же касается не только предприятий юридических лиц, но и активов.

"Например, аэропорты. Возможно, важные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов... То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать - мы этого не допустим…У нас есть университеты, школы, больницы. Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации. У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегичны. И они всегда будут оставаться в государственной собственности", - сказал Милованов.

Также, заявил министр, не могут быть частными предприятия, выполняющие важные сервисные функции, такие например, как ГП ProZorro.

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