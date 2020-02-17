Названы причины худшего за три года показателя ВВП

Источник: Корреспондент.net

В Минэкономики назвали причины самого низкого квартального роста ВВП Украины с 2016 года.

Как говорится в стратегии на сайте ведомства, экономика росла 15 кварталов подряд, но в четвертом квартале 2019 года ВВП увеличился всего на 1,5%, что является самым низким показателем с первого квартала 2016 года.

Причинами этого в МЭРТ называют:

ухудшения ситуации в промышленности - выпуск впервые снизился после 3-х летнего роста;

падения в сельском хозяйстве в IV квартале - из-за более раннего сбора урожая (чему способствовали погодные условия) и высокой базы сравнения 2018 года;

"Однако высокий внутренний спрос генерировал рост строительства, торговли и ряда отраслей сферы услуг", - говорится в стратегии.

При этом в ней содержится цель обеспечить рост ВВП Украины за пять лет (2020-2024) на 40%.