17.02.2020
Названы причины худшего за три года показателя ВВП
Источник: Корреспондент.net
В Минэкономики назвали причины самого низкого квартального роста ВВП Украины с 2016 года.
Как говорится в стратегии на сайте ведомства, экономика росла 15 кварталов подряд, но в четвертом квартале 2019 года ВВП увеличился всего на 1,5%, что является самым низким показателем с первого квартала 2016 года.
Причинами этого в МЭРТ называют:
- ухудшения ситуации в промышленности - выпуск впервые снизился после 3-х летнего роста;
- падения в сельском хозяйстве в IV квартале - из-за более раннего сбора урожая (чему способствовали погодные условия) и высокой базы сравнения 2018 года;
"Однако высокий внутренний спрос генерировал рост строительства, торговли и ряда отраслей сферы услуг", - говорится в стратегии.
При этом в ней содержится цель обеспечить рост ВВП Украины за пять лет (2020-2024) на 40%.
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