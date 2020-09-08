Названы самые прибыльные и убыточные банки Украины

Бывший руководитель компании, входящей в группу Нафтогаза, безосновательно выписал премии на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. гривен себе.

В Генштабе продолжается работа по качественному укомплектованию ВСУ рядовыми и сержантами. Она направлена на увеличение числа военнослужащих по контракту.

Украина предоставила новую информацию о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения по состоянию на 30 августа в странах мира. "Красных" стран стало меньше.

Суд избрал меру пресечения 16 подозреваемым в нападении на микроавтобус под Харьковом. Их поместили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Каждое вложение в строительство дорог глава парламентской фракции "Слуга народа" называет "инвестицией в самих себя".

Вместе с Китаем и Индией на Украину пришлось 45% общемирового производства картофеля по итогам 2019 года.

При этом с начала года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 1,2 млрд долларов, заявил Данилишин.

Родственникам погибших огласили условия по выдвижению требований о компенсациях. Они должны быть предъявлены до февраля следующего года.

Индекс ожиданий деловой активности остается ниже нейтрального значения в 50 пунктов, указывая на преобладание пессимистических прогнозов у бизнеса.

В целом по итогам января-июля частные денежные переводы в Украину сократились на 5,3%, до $6,29 млрд.

В Высшем совете правосудия заявили, что одиозного судью не уведомили надлежащим образом о подозрении.

За период карантина с 12 марта по 31 августа статус безработного получили 444,4 тыс. человек.

Один населенный пункт был уничтожен огнем, еще в двух селах есть места возгорания. Количество пострадавших выясняется.

За полдня площадь пожара выросла в пять раз. Глава государства распорядился о финансировании для пострадавших.

До окончания карантина в Украине не будут проводиться аукционы по продаже объектов большой приватизации.

Соответствующие изменения в ранее принятое постановление о запрете въезда иностранцев внесены с целью убрать возможность для хасидов прикрывать поездку в Умань.

Главы государств в телефонном разговоре также затронули борьбу с пандемией, ситуацию в Беларуси, а также грядущий саммит Украина-ЕС.

Возгорания возле Трехизбенки и Старого Айдара, вспыхнувшие еще 2 сентября, удалось потушить только теперь.

Плюсы медреформы нужно оставить, а минусы надо убрать, скзазал глава государства и назвал это "обычной арифметикой".

Кабмин принял программу повышения оплаты труда педагогов, но на ее реализацию денег нет, ее приостановили.

"Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит", - объяснил свои поездки по регионам президент.

Предприятие может быть уничтожено, если арест на его акции не снимут.

В целом по итогам семи месяцев прибыльными были 58 из 75 работающих банков.

Так, ПриватБанк за отчетный период получил прибыль в размере 16,201 млрд гривен. Вторую позицию в списке самых прибыльных банков занимает государственный Ощадный банк (4,316 млрд гривен), третью – Райффайзен Банк Аваль (2,457 млрд гривен).

В январе-июле текущего года самым прибыльным банком в Украине был ПриватБанк, а самым убыточным – Государственный экспортно-импортный банк.

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