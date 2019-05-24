Названы суммы взносов для кандидатов в нардепы

Источник: Корреспондент.net

В Украине официально стартовала избирательная кампания в парламент 24 мая в Центральной избирательной комиссии открыли залоговый счет, опубликовали его реквизиты и назвали суммы, которую кандидаты в депутаты Верховной Рады должны будут заплатить за участие в выборах.

Так, партии, выдвигающей на выборах в Раду список кандидатов в депутаты по общегосударственному округу, придется заплатить 4 млн 173 тыс грн. Залог для мажоритарщиков существенно меньше и составляет 41 тыс 730 грн.