Названы требования захватчика моста в Киеве

Источник: Корреспондент.net

Мужчина, который в среду, 18 сентября, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, во время переговоров с правоохранителями требовал встречи со своей девушкой. Об этом на брифинге по итогам задержания сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"Был установлен его телефон. Мы с ним связались, лично я и наш психолог... На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких разумных требований, никаких связных мыслей от него не было", - сказал Крищенко.

По словам Крищенко, после этого было принято решение брать преступника штурмом.

Сейчас автомобиль злоумышленника и мост проверяют правоохранители. В момент задержания при мужчине не было найдено взрывчатых веществ или устройств, только карабин.

"У нас была информация, что у него изымали взрывчатку, поэтому мы считали, что она у него есть. Сейчас взрывотехники осматривают автомобиль, чуть позже мы сообщим результат", - сказал Крищенко.

Он также добавил, что злоумышленник сам вышел из автомобиля, когда к нему приблизились спецназовцы, и был задержан.