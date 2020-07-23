Названы условия получения транша от Евросоюза

Источник: Корреспондент.net

Речь идет о 600 млн евро транша. Их получение будет возможным только после выполнения специальных условий:

управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;

реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;

внедрение IT-решений;

реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;

продолжение реформы государственной службы;

улучшение бизнес-климата;

продолжение расширения полномочий частных исполнителей;

вопрос послесудебного урегулирования споров;

поэтапная ликвидации существующей Государственной фискальной службы;

секторальные реформы и государственные предприятия.

Шмыгаль добавил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.

Также в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.

"По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы - это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием", - резюмирова Шмыгаль.