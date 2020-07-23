23.07.2020
Названы условия получения транша от Евросоюза
Источник: Корреспондент.net
Речь идет о 600 млн евро транша. Их получение будет возможным только после выполнения специальных условий:
- управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;
- реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;
- внедрение IT-решений;
- реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;
- продолжение реформы государственной службы;
- улучшение бизнес-климата;
- продолжение расширения полномочий частных исполнителей;
- вопрос послесудебного урегулирования споров;
- поэтапная ликвидации существующей Государственной фискальной службы;
- секторальные реформы и государственные предприятия.
Шмыгаль добавил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.
Также в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.
"По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы - это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием", - резюмирова Шмыгаль.
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