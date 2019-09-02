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02.09.2019

НБУ: Банки будут принимать платежи круглосуточно

Источник: Корреспондент.net

Нацбанк надеется, что система электронных платежей начнет работать в режиме 23/7 с 1 апреля 2020 года, а переход на круглосуточный режим планируется в 2021 году. 

Он отметил, что круглосуточный прием платежей возможен в Украине одновременно с переходом на открытый стандарт ISO 20022 (международный стандарт обмена электронными сообщениями между участниками финансового рынка).

"Нацбанк надеется, что основными рельсами, транспортом для операций, инициированных в рамках открытого банкинга, будет именно новая СЭП с возможностью мгновенных платежей", - сказал Яблунивский.

Отметим, что сейчас работа системы ограничивается операционным днем ​​банков - с 8 до 19:00.

В Нацбанке заявили, что переход на 23/7 не означает, что все банки будут обязаны продолжить работу своих систем - на первом этапе это будет добровольная опция.

В НБУ надеются, что, потенциально, СЭП и вся банковская система будут работать круглосуточно.

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