НБУ: Банки намерены смягчить условия кредитования

Источник: Корреспондент.net

Условия кредитования населения и бизнеса смягчатся в третьем квартале.

Опрошенные банкиры ожидают, что в текущем квартале восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, отмечают в НБУ.

При этом в апреле-июне спрос бизнеса на кредиты почти не изменился по сравнению с январем-мартом. Спрос населения на кредиты во втором квартале снизился по сравнению с первым кварталом.

Причиной указывается ухудшение потребительских настроений и уменьшение расходов на товары длительного пользования. В этих условиях интерес к кредитованию поддерживался невысокими ставками по кредитам.

Вместе с тем во втором квартале банки ужесточили стандарты кредитования в связи с ожидаемым ухудшением платежеспособности заемщиков.

"Пик негативных ожиданий банков был пройден в прошлом квартале, а уже в текущем опросе ожидания банков на следующие 12 месяцев начали улучшаться. Почти 60% респондентов ожидает увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, что вдвое больше, чем в предыдущем опросе", - отмечают в НБУ.

Опрос проводился с 18 июня по 9 июля среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%.