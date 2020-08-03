НБУ: Экономика Украины выходит из кризиса

Источник: Корреспондент.net

Украинская экономика начинает выходить из кризиса, связанного с коронавирусным карантином. Об этом говорится в сообщении Национального банка по итогам заседания комитета монетарной политике, опубликованном в понедельник, 3 августа 2020 г.

Постепенное восстановление розничной торговли возобновилось в июле, замедлилось падание потребительского импорта.

Деловые ожидания в торговле и промышленности практически вышли на докарантинный уровень. Рост цен ускорился из-за подорожания энергоносителей на мировых рынках и постепенного восстановление спроса.

В комитете НБУ считают, что в таких условиях экономика все еще нуждается в стимулирующей монетарной политике и сохранение учетной ставки НБУ на уровне 6% является оптимальным решением.

Это оставляет банкам достаточное пространство для снижения ставок по кредитам и депозитам и направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021—2022 годах.