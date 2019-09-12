НБУ и МВФ начали работу над новой программой

Источник: Корреспондент.net

Правление Национального банка Украины встретилось с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину для работы для переговоров о новой программе. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, во встрече приняли участие глава НБУ Яков Смолий, первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Руденом.

На встрече Смолий подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является крайне важным для поддержания макрофинансовой стабильности в Украине. Прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможно долгосрочный рост украинской экономики. Также сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию, отметили в пресс-службе.

"Представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества", - говорится в сообщении.