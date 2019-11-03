НБУ купил более $4 млрд с начала года

Источник: Корреспондент.net

Нацбанк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в воскресенье, 3 ноября.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 4102,3 млн долларов.

В течение октября НБУ купил на межбанке валюты на 424,9 млн долларов и продал на 231,0 млн долларов. Сальдо сократилось до 193,9 млн долларов.

По данным НБУ, максимальный объем валюты был куплен в июле - 1271,1 млн долларов.