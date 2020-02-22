НБУ купил с начала года миллиард долларов

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины в течение недели 17-21 февраля купил на межбанковском валютном рынке валюты на $125 млн, что треть меньше объемов прошлой недели ($165,5 млн).

Регулятор не продает валюту на межбанке уже две недели подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $1 млрд и продал лишь на $295 млн.

Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $705 млн.