НБУ назвал "красные линии" после отставки Смолия

Источник: Корреспондент.net

В нынешней команде Национального банка остаются прежние "красные линии" после отставки его главы Якова Смолия. Об этом сказала и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова на брифинге в пятницу, 3 июля.

По ее словам, основными "красными линями" остаются независимость Национального банка как институции и право принимать решение независимо от политических убеждений и пожеланий.

"Это недопустимость включения печатного станка, это недопустимость возврата банков прежним владельцам, это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения", – отметила Рожкова.

Онапризвала президента, правительство и политиков к сотрудничеству, которое позволит Нацбанку выполнять функции, возложенные на него Конституцией и законом О НБУ.

Рожкова заверила, что команда НБУ понимает свою ответственность и остается работать для сохранения и обеспечения макрофинансовой стабильности и стабильности работы финансового сектора.