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11.02.2020

НБУ назвал причины замедления роста цен в январе

Источник: Корреспондент.net

В января 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 3,2% (с 4,1% в декабре). В месячном измерении цены выросли на 0,2%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины

По их информации, к началу года инфляция ожидаемо вышла за нижнюю границу целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

В Нацбанке связывают замедление инфляции с дальнейшим воздействием прошлогоднего укрепления гривни на потребительские цены. Этот эффект усиливался снижением мировых цен на энергоносители и увеличением предложения сырых продуктов питания. Вместе эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат.

"Замедление инфляции в январе соответствовало траектории прогноза НБУ, опубликованном в Инфляционный отчет за январь 2020 года", - уточняют в НБУ.

Под влиянием курсового фактора углубилось падение цен на непродовольственные товары (до 3,0% г/г).

Замедлился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки (до 4,6% г / г), прежде всего тех, которые существенно зависят от импорта. Кроме того, высокий урожай зерновых повлиял на замедление роста цен на хлеб и мучные изделия.

Темпы роста стоимости услуг снизились (до 11,5% г/г), однако оставались высокими среди основных компонент инфляции. Это объясняется устойчивым потребительским спросом и увеличением расходов бизнеса, в частности на оплату труда.

Замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 1,1% г / г). На это повлиял хороший урожай большинства овощей и сравнительно теплая погода в ноябре-январе.

Снизились и темпы роста административно регулируемых цен (до 8,0% г / г). В частности, на алкоголь и табачные изделия. Стоимость отопления и горячей воды практически вернулась к прошлогоднему уровню.

При этом падение цен на топливо замедлилось (до 6,1% г/г).

В НБУ прогнозируют, что к концу года инфляция вернется в пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в результате высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики Нацбанка.

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