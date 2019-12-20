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20.12.2019

НБУ не может назвать пределы укрепления гривны

Источник: Корреспондент.net

Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Нацбанка Эмал Бахтари объяснил, почему регулятор не дает прогнозов по курсу гривны в условиях плавающего курсообразования, сообщает пресс-служба НБУ.

По его словам, сейчас курс определяют спрос и предложение валюты на рынке, а поведение тысячи тысяч игроков предсказать невозможно. Он также напомнил, что у украинцев низкое доверие к национальной валюте после череды кризисов.

"Поэтому есть миф, что после длительного укрепления гривны обязательно должен быть прыжок, пружина выскочит и гривна стремительно подешевеет. Но это не так. Центробанк не манипулирует курсом, дисбалансы не накапливаются. Поэтому курс плавно меняется в зависимости от условий на рынке", - сказал он.

Представитель НБУ отметил, что в экономике есть те, кто выигрывает от удешевления гривны, однако есть и те, кто выигрывает от укрепления.

"Когда курс девальвирует, выигрывают экспортеры, ведь они получают больше гривны за один доллар. Но обычные люди теряют, ведь им становится дороже покупать импортные товары, дороже ездить за границу, платить за газ и бензин. Когда гривна укрепляется, экспортеры теряют, но выигрывает остальная страна, которая потребляет импортные товары. Плавающий курс уравновешивает интересы этих двух сторон", - добавил он.

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