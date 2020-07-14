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14.07.2020

НБУ оценил последствия "отключения" экономики

Источник: Корреспондент.net

Повторное "отключение" экономики Украины грозит катастрофическими последствиями, считает временная глава Национального банка Екатерина Рожкова. 

"Наверное, она до какого-то момента могла постоять в том виде, в каком у нас был тотальный карантин, а потом - все. И мы видим это на примерах других стран: надо ее обратно запускать, иначе будут катастрофические последствия", - сказала она.

Она считает, что украинцам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу.

"Но, по моему мнению (и это делают сейчас другие страны, в которых вновь возникают всплески), нам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу, приобретать иммунитет, пользоваться вакцинами, но при этом работать, потому что мы не можем сесть все по домам. Такого ограничения активности, которое было у нас, не может больше быть.... Да, наверное, кинотеатры полноценно не заработают, не будет глобального туризма и, наверное, не будут заполнены гостиницы, и однако экономику нельзя отключить" , - отметила и.о. главы НБУ.

По словам Рожковой, в Украине сначала прогнозировали спад экономики на 5%, но МВФ был более пессимистичен и прогнозировал 8,2%.
 
"Наш прогноз апрельский, следующий пересмотр будет в июле. В апреле еще не было ни у кого понимания, так как только в марте объявили карантин, он потом еще уточнялся, что кому запрещено ... Безусловно, мы будем пересматривать прогноз", - отметила она.
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