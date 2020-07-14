НБУ оценил последствия "отключения" экономики
Источник: Корреспондент.net
Повторное "отключение" экономики Украины грозит катастрофическими последствиями, считает временная глава Национального банка Екатерина Рожкова.
"Наверное, она до какого-то момента могла постоять в том виде, в каком у нас был тотальный карантин, а потом - все. И мы видим это на примерах других стран: надо ее обратно запускать, иначе будут катастрофические последствия", - сказала она.
Она считает, что украинцам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу.
"Но, по моему мнению (и это делают сейчас другие страны, в которых вновь возникают всплески), нам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу, приобретать иммунитет, пользоваться вакцинами, но при этом работать, потому что мы не можем сесть все по домам. Такого ограничения активности, которое было у нас, не может больше быть.... Да, наверное, кинотеатры полноценно не заработают, не будет глобального туризма и, наверное, не будут заполнены гостиницы, и однако экономику нельзя отключить" , - отметила и.о. главы НБУ.