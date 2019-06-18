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18.06.2019

НБУ отменил обязательную продажу валюты

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня, сообщил НБУ на сайте во вторник, 18 июня.

Как говорится в сообщении, норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 19 июня 2019 года.

"С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование обязательной продажи валютных поступлений… Поступления бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже", говорится в сообщении.

Согласно сообщению, отмена обязательной продажи валюты не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

"По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась в конце рейтинга открытости для бизнеса. Украина заняла на 71 место из 80 стран. В рейтинге отмечается, что мы находимся между войной и миром, коррупцией и реформами.

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