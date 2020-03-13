НБУ потратил миллиард долларов на поддержку гривны

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк на этой неделе продал н межбанке 981,6 млн долларов в рамках сглаживания колебания валюных курсов. Об этом сообщается пресс-служба регулятора в пятницу, 13 марта.

По данным центробанка, 139,6 млн долларов было продано на двух аукционах, которые прошли 12 и 13 марта, 39 млн долларов - с помощью интервенций по лучшему курсу, 803 млн долларов с помощью интервенций по общему курсу.

Несмотря на действия регулятора, доллар за неделю подорожал почти на 5% и установился в диапазоне 26-27 гривен.