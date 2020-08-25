25.08.2020
НБУ признал банк Аркада банкротом
Источник: Корреспондент.net
Киевский банк Аркада признан неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее чем до 30% от минимально установленного уровня. Такое решение приняло правление Национального банка Украины на своем заседании, сообщил НБУ во вторник, 25 августа.
Признание банка неплатежеспособным означает передачу управления им временной администрации, которую назначает Фонд гарантирования вкладов физлиц.
В НБУ отмечают, что проблемы с капиталом в банке Аркада возникли из-за потери основного актива - здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в центре Киева.
Указанные активы были переданы в качестве залога под кредит и в связи с неуплатой долга кредитор переоформил на себя право собственности на это здание.
"Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость", - подчеркнули в НБУ.
В Нацбанке отметили, что более 90% вкладчиков банка Аркада получат вклады в полном объеме – это более 5000 человек.
Размер их вкладов не превышает гарантированную сумму возврата в 200 тыс. грн. В целом Фонд гарантирования вкладов обеспечит выплаты вкладчикам в объеме 285 млн грн.
В НБУ отмечают, что признание банка Аркада банкротом не связано с задержкой ввода в эксплуатацию жилых комплексов Эврика и Патриотика, строительство которых финансировалось через Аркаду. "Надзор за деятельностью застройщиков вне компетенции Национального банка", - подчеркнули в НБУ.
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