НБУ признал банк Аркада банкротом

Источник: Корреспондент.net

Признание банка неплатежеспособным означает передачу управления им временной администрации, которую назначает Фонд гарантирования вкладов физлиц.

В НБУ отмечают, что проблемы с капиталом в банке Аркада возникли из-за потери основного актива - здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в центре Киева.

Указанные активы были переданы в качестве залога под кредит и в связи с неуплатой долга кредитор переоформил на себя право собственности на это здание.

"Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость", - подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке отметили, что более 90% вкладчиков банка Аркада получат вклады в полном объеме – это более 5000 человек.

Размер их вкладов не превышает гарантированную сумму возврата в 200 тыс. грн. В целом Фонд гарантирования вкладов обеспечит выплаты вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что признание банка Аркада банкротом не связано с задержкой ввода в эксплуатацию жилых комплексов Эврика и Патриотика, строительство которых финансировалось через Аркаду. "Надзор за деятельностью застройщиков вне компетенции Национального банка", - подчеркнули в НБУ.