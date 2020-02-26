НБУ продолжает повышать официальный курс доллара

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на четверг, 27 февраля, ослабил курс гривны на 11 копеек по отношению к доллару и на 20 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 26 февраля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,6490 гривны (+0,1183)

– 100 евро – 26,8021 гривен(+0,1986).

При этом межбанк закрылся падением курса доллара и евро. Так, торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,63-24,65, к закрытию котировки составили 24,59-24,615. Торги по евро начались с котировок 26,7900-26,8110, к закрытию котировки составили 26,7047-26,7294.