26.02.2020
НБУ продолжает повышать официальный курс доллара
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на четверг, 27 февраля, ослабил курс гривны на 11 копеек по отношению к доллару и на 20 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 26 февраля.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 24,6490 гривны (+0,1183)
– 100 евро – 26,8021 гривен(+0,1986).
При этом межбанк закрылся падением курса доллара и евро. Так, торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,63-24,65, к закрытию котировки составили 24,59-24,615. Торги по евро начались с котировок 26,7900-26,8110, к закрытию котировки составили 26,7047-26,7294.
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