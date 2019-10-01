НБУ рассказал, сколько банкнот напечатал за 25 лет

Источник: Корреспондент.net

Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины за четверть века изготовил почти 25 млрд банкнот гривны и 11 млрд разменных и оборотных монет. Об этом рассказал генеральный директор БМД Владимир Баглай, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Баглай, предприятие, которе изготавливает украинские деньги, было основано 1 октября 1994 года.

По его словам, сегодня БМД на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных, оборотных и памятных монет.