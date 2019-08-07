НБУ разрешил бизнесу покупать валюту в кредит

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме.

"Указанное послабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время", – говорится в сообщении.

Кроме того, постановлением усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.

Теперь банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение пяти рабочих дней с момента получения от Национального банка информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента. Как отмечают в НБУ, это позволит избежать двойного контроля клиентской операции.

Также уточнен порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.

Отмечается, что Нацбанк продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране.