НБУ упростил проведение безналичных расчетов

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины отменил требование по оформлению карточки с образцами подписей. Об этом в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того регулятор ввел возврат переводов банками без выполнения расчетного документа клиента-плательщика, если им не заполнен реквизит "Код страны нерезидента" получателя.

В Нацбанке отмечают, что отмена требования по оформлению карточки с образцами подписей существенно сократит и время, и расходы предпринимателей на оформление документов.

Кроме того, Нацбанк предусмотрел возможность возврата средств банками без выполнения расчетного документа клиента-плательщика, если им не заполнен реквизит "Код страны нерезидента" получателя. Эта возможность введена регулятором с целью выполнения банками требований Закона Украины О валюте и валютных операциях по валютному надзору за осуществлением перевода средств в нацвалюте на счета получателей-нерезидентов.