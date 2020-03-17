НБУ увеличил продажу валюты для поддержки гривны

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 300 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"На сегодняшний день спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Самые активные участники валютного рынка - украинские компании. Населения и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос на валюту", - сообщает НБУ.

Национальный банк напоминает, что имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных психологическим фактором.

"Мы не планируем вводить валютные ограничения и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке", - резюмируют в регуляторе.

Ранее сообщалось, что аналитики ожидают доллар по 30 гривен. Падение украинской валюты может остановиться, если прекратится паника и стабилизируются финансовые рынки.