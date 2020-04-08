Найти

08.04.2020

НБУ возобновил продажу валюты на межбанке

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк в среду продал на межбанковском валютном рынке 44,5 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook 8 апреля.

Отмечается, что курс гривны преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар. При этом спрос несколько превышал предложение.

"Впрочем, в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась. Ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк. Вместе с этим в конце марта Национальный банк вернулся к операциям по покупке валюты. С того момента мы выкупили в резервы около полумиллиарда долларов", – говорится в сообщении.

В НБУ заверили, что не собираются вводить административные ограничения и продолжам последовательную политику на валютном рынке.

Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения, – отметили в пресс-службе.

Новости раздела
Украина
08.04.2020
В Украине подешевел импортный газ
В марте цена импортного природного газа в Украине составила 153,65 долларов за тысячу кубометров.
Украина
08.04.2020
Нацбанк не намерен запускать "печатный станок"
Дефицит бюджета намерены перекрыть кредитами МВФ, облигации выпускать не будут, увтерждает Смолий.
Украина
08.04.2020
В "ЛДНР" назвали количество больных коронавирусом
В Донецке подтвердили наличие семи инфицированных коронавирусом, но утверждают, что жертв недуга нет.
Украина
08.04.2020
ЕС выделит Украине €190 млн на борьбу с COVID-19
Евросоюз обеспечит финансовую поддержку странам-партнерам в размере более 15,6 млрд евро из существующих ресурсов.
Украина
08.04.2020
Украина договорилась об обмене пленными с "ЛДНР"
Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны достигли "принципиальных договоренностей" о списках удерживаемых лиц и дате их обмена.
Украина
08.04.2020
НБУ возобновил продажу валюты на межбанке
Курс гривны преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар. При этом спрос несколько превышал предложение.
Украина
08.04.2020
Кабмин изменил карантинные ограничения
В правительстве уточнили, какие объекты могут работать во время карантинных ограничений, и кто из лиц 60 лет и старше не подлежат самоизоляции.
Украина
07.04.2020
Днепр закрывают для транспорта из других областей
Город с 8 апреля закрывают на въезд транзитного транспорта и транспорта, который прибывает из других регионов Украины.
Украина
07.04.2020
Богатейший украинец потерял 600 позиций в мировом рейтинге
В этом году журнал Forbes оценил состояние Рината Ахметова в 2,4 миллиардов долларов - в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.
Украина
07.04.2020
Коломойский отреагировал на закон о банках
Бизнесмен назвал законопроект не "антиколомойским", а "антиукраинским: торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников".
Украина
07.04.2020
Мэром Запорожья занялись МВД и СБУ - Зеленский
Глава государства прокомментировал действия городского головы Запорожья, который снял ограничения на движение общественного транспорта.
Украина
06.04.2020
ВОЗ составила советы по самоизоляции
Не рекомендуется употреблять алкоголь и сидеть больше полчаса. Также желательно заниматься упражнениями для поддержания формы.
Кабмин изменил карантинные ограничения | Украина договорилась об обмене пленными с "ЛДНР"