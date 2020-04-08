НБУ возобновил продажу валюты на межбанке

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк в среду продал на межбанковском валютном рынке 44,5 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook 8 апреля.

Отмечается, что курс гривны преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар. При этом спрос несколько превышал предложение.

"Впрочем, в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась. Ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк. Вместе с этим в конце марта Национальный банк вернулся к операциям по покупке валюты. С того момента мы выкупили в резервы около полумиллиарда долларов", – говорится в сообщении.

В НБУ заверили, что не собираются вводить административные ограничения и продолжам последовательную политику на валютном рынке.

Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения, – отметили в пресс-службе.