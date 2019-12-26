НБУ выиграл новый суд в деле ПриватБанка

Источник: Корреспондент.net

Окружной админсуд Киев признал компанию ООО Самтек-Сервис связанной с Приватбанком накануне национализации. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в четверг, 26 декабря.

В НБУ уточняют, что одержали впервые такую победу в судах.

По информации регулятора, 13 декабря 2016 года Комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами определила ООО Самтек-Сервис связанным лицом.

"В дальнейшем средства, которые находились на счетах, открытых на имя ООО Самтек-Сервис, были обменяны уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов на акции дополнительной эмиссии и проданы в процессе вывода неплатежеспособного ПАО КБ Приватбанк с рынка при участии государства", - говорится в сообщении.

"Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ Приватбанк. В настоящее время к Национальному банку было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ Приватбанк", - заявили в НБУ.