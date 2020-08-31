НБУ за месяц купил на межбанке $460 млн

Источник: Корреспондент.net

Нацбанк в августе выкупил на межбанковском валютном рынке $460,5 миллионов. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook в понедельник, 31 августа.

"Стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка и сделать возможным покупки Национальным банком избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке. Чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в августе составила 460,5 млн. долларов, с начала года - 1,2 млрд. долларов", - написал Данилишин.

Напомним, что ранее НБУ выдал банкам почти пять млрд гривен рефинанса. Больше половины всей суммы получил государственный Укрэксимбанк. Кредиты выданы в основном на пять лет.