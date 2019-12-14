НБУ за неделю купил на межбанке более $400 млн

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины в течение недели 9-13 декабря купил на межбанковском валютном рынке валюты на $424,1 млн, что сопоставимо с объемами прошлой недели ($436,6 млн).

По данным регулятора, покупки валюты на этой неделе стали третьими по объемам в текущем году. Немногим больше было выкуплено лишь на прошлой неделе и в конце июля – $510 млн.

Нацбанк не продает валюту на межбанке уже восемь недель подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $6340 млрд и продал лишь на $479,23 млн.

Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $5860,77 млрд.