14.12.2019
НБУ за неделю купил на межбанке более $400 млн
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины в течение недели 9-13 декабря купил на межбанковском валютном рынке валюты на $424,1 млн, что сопоставимо с объемами прошлой недели ($436,6 млн).
По данным регулятора, покупки валюты на этой неделе стали третьими по объемам в текущем году. Немногим больше было выкуплено лишь на прошлой неделе и в конце июля – $510 млн.
Нацбанк не продает валюту на межбанке уже восемь недель подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $6340 млрд и продал лишь на $479,23 млн.
Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $5860,77 млрд.
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