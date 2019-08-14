Не для бедных. США ужесточили получение грин-карт

Источник: Корреспондент.net

Белый дом ужесточил выдачу виз грин-карт иностранцам с 15 октября. Новые правила затронут людей с низкими доходами или тех, кто пользуется программами социальной помощи. Американские власти говорят, что мера отвечает интересам налогоплательщиков США.



Нет денег - нет визы

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила выдачу виз грин-карт (право на трудоустройство и проживание в стране) иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщил и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции США Кен Кучинелли.

"Правило препятствует тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", - цитирует чиновника Fox News 12 августа.

Белый дом подписал соответствующее распоряжение, которой начнет действовать с середины октября. Его подготовил помощник Трампа по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер.

Прежде всего оно будет распространятся на тех, кто планирует получить медицинское страхование для бедных и программы продовольственных талонов для малоимущих. Заявителям будут чаще отказывать на основании несоблюдения стандартов доходов.

Эксперты говорят, что такое нововведение станет одной из самых радикальных мер администрации Трампа, направленных на ограничение легальной миграции.

Большинство иммигрантов не имеют права на участие в основных программах помощи, до тех пор пока они не получат грин-карты. Новые правила расширяют возможности для отказа в выдаче грин-карты.

Распоряжение основано на законе 1882 года, который предусматривает отказ выдать визу лицам, находящимся на государственном содержании. Под нее попадут иммигранты, которые получали социальные выплаты более чем 12 месяцев за последние три года, отмечает Fox News.

"Закон требует от иностранных граждан полагаться на свои собственные возможности, средства своих семей и помощь частных организаций. Таким образом, иммигранты не будут обузой для общества и смогут встать на ноги самостоятельно", - сказал Кучинелли.

С июня этого года действует еще одно нововведение. Соискатели американских виз должны предоставлять информацию о страницах в социальных сетях, адреса электронной почты, номера телефонов.

Заявители могут сказать, что у них нет социальных сетей. Однако, если эта информация будет не достоверной, то им грозят "серьезные иммиграционные последствия".

Ранее Трамп потребовал отменить лотерею грин-карт. По его мнению, эта программа вредит стране. Вместо нее он предлагает ввести новую систему, в которой предпочтение будет отдаваться специалистам с высокой квалификацией, а также тем, у кого уже есть предложение о работе в Соединенных Штатах.

В январе прошлого года американский президент также объявил о намерении подписать указ, отменяющий порядок, при котором США автоматически предоставляют гражданство рожденным на территории страны детям. По его мнению, эта привилегия не касается детей нелегальных мигрантов и неграждан.

Трампа неоднократно обвиняли в расизме. В середине июля президент США предложил четырем демократкам из Конгресса "вернуться в свои страны". Три из них родились в США, четвертая приехала туда ребенком и получила гражданство.