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09.02.2020

Нефедов предложил криминализировать контрабанду

Источник: Корреспондент.net

Государственная таможенная служба совместно с Министерством юстиции работают над текстом законопроекта относительно криминализации контрабанды. Об этом сообщил глава таможенной службы Максим Нефедов в интервью Зеркалу недели.

"Мы сторонники криминализации контрабанды, и это поддерживает ЕС. Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно идет годами. Там совсем другие стандарты доказывания", – заявил главный таможенник.

"Поэтому есть позиция, что в наших специфических реалиях с нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать), но в реальности получим худшие результаты", – сказал Нефьодов.

По его словам, уголовная ответственность должна применяться к достаточно высокому порогу контрабанды.

"Если, к примеру, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, к примеру на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание.

Мы уже подготовили по криминализации один законопроект. Получили замечания и сейчас работаем с ЕС, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта. Насколько мне известно, Офис президента поддерживает такую позицию", – отметил Нефедов.

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