Нефть дешевеет из-за торговой войны США и Китая

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером во вторник, 3 сентября.

Так, по состоянию на 20:20 по Киеву ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,86 (1,47%) – до $57,80 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $1,57 (2,85%) – до $53,53 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $4,27 в пользу Brent.

По сообщениям СМИ, Вашингтон и Пекин до сих пор не достигли соглашения по условиям возобновления переговоров.

Кроме того, давление на нефть оказывают сигналы роста добычи в странах ОПЕК. Объем добычи в странах картеля, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, вырос на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 29,99 млн б/с. Лидерами по увеличению добычи стали Саудовская Аравия и Нигерия.