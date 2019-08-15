Нефть дешевеет на рисках для мировой экономики

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок падают на фоне сохранения опасений относительно перспектив мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 15 августа.

Так, по состоянию на 20:20 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,52 (2,56%) – до $57,96 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,11 (2,01%) – до $54,12 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,84 в пользу Brent.

Давление на нефть оказывает сохранение опасений за перспективы мировой экономики, которое вызвано затянувшимся конфликтом США и КНР. Ранее в четверг Китай сообщил о своем намерении ввести ответные пошлины на товары из США. Это решение стало ответным на планируемый ввод пошлин в 10% Вашингтоном. Риски, связанные с торговлей, угрожают мировому экономическому росту и могут негативно сказаться на спросе на нефть.

Также инвесторы по-прежнему отыгрывают еженедельные данные по запасам нефти в США, которые неожиданно увеличились на 0,4% или на 1,6 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 2,8 млн баррелей.