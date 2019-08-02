Нефть дорожает после обвала накануне

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок возобновили рост после резкого снижения накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в пятницу, 2 августа.

Так, по состоянию на 20:40 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,72 (2,84%) – до $62,22 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) обвалилась на $1,81 (3,35%) – до $55,76 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,46 в пользу Brent.