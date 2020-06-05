Нефть и мигранты. Греция и Турция говорят о войне

Источник: Корреспондент.net

Коронавирус – не повод для прекращения политических и экономических споров между государствами. У соседних Турции и Греции в двусторонних отношениях две проблемы: мигранты и разработка нефтегазовых месторождений в Средиземном море.

Добыча

Власти Турции разместили серию заявок на предоставление лицензии на проведение поиска и разработку газа и нефти в районах греческого морского шельфа. В ответ на это министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить суверенные права другого государства и вызвал к себе турецкого посла.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил письмо руководству Европейского союза в связи с “турецкими провокациями”. Греция заявила, что возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а к европейско-турецкому кризису.

Конфликт вокруг добычи в Средиземном море между Турцией и Грецией давний. Турция ведёт с ноября 2020 года бурение на шельфе у берегов Кипра, что тоже возмущает Грецию. Из-за этого против Турции введены санкции Европейским союзом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Турцию уважать суверенитет Греции и Кипра. ЕС следит за развитием событий, находясь “в тесном контакте” с Афинами и Никосией. Боррель отметил, что нарушения Турции были вопросом чрезвычайной важности в контексте переговоров Анкары о членстве в ЕС.

“Некоторые государства-члены даже считают, что пока продолжается бурение, переговоры не должны иметь место. Но я думаю, что единственный способ решения такого рода вопроса — это протянуть руку, ближе посмотреть, что мы можем сделать, чтобы заставить Турцию понять, что наши хорошие отношения будут критически зависеть от уважения суверенитета Кипра и Греции в спорных водах”, — заявил он.

Бряцание оружием

И Турция, и Греция – члены НАТО. Но Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины готовы к военным действиям против Анкары.

“Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил”, — сказал он.

На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил положительно. “Он сказал, что мы готовимся к любой ситуации. Конечно, “все возможное” включает и военное участие. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права”, — подчеркнул министр.

Мигранты

Еще одна тема для спорот между Грецией и Турцией – мигранты. Турция отказывается сдерживать мигрантов из Сирии, которые пытаются через Грецию попасть в ЕС. А Афины в свою очередь отказывают принимать мигрантов, что создает напряжение на границе Турции и Греции.

На этой неделе греки даже обстреляли турецкий пограничный катер.

Турецкое издание Daily Sabah сообщило, что патрульный катер Турции во время “спецоперации” на пограничной реке Марица “подвергся преследованиям” со стороны греческих военных. По данным властей турецкой провинции Эдирне, “группа мужчин в камуфляже открыла огонь по катеру с турецкой полицией”.

Чем это все закончится

Немецкий политолог Александер Рар называет ситуацию критической:

“Турция пытается стать региональной державой, она собирается быть архитектором нового порядка в арабском мире, там, где раньше правила Османская империя. У греков защитников нет — Евросоюз не пойдет на конфликт с Турцией. Турция нужна для сдерживания потоков беженцев в Европу. Эрдоган это понимает и этим козырем пользуется. Внутри НАТО вес Турции превышает значение Греции, Трамп тоже не будет ссориться с Анкарой. Конфликт Турция-Греция — это провал общей европейской политики. ЕС не в состоянии решить собственные внутренние конфликты”.