09.04.2020
Нефть начала дешеветь во время встречи ОПЕК+
Источник: Корреспондент.net
Мировые цены на нефть эталонных марок начали снижаться во время встречи представителей стран-участниц ОПЕК+, на которой должны достичь нового глобального соглашения по сокращению мировых поставок. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 8 апреля.
Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1 (3,05%) – до $31,84 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $1,66 (6,62%) – до $23,43 за баррель.
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $8,41 в пользу Brent.
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