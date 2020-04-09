Нефть начала дешеветь во время встречи ОПЕК+

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок начали снижаться во время встречи представителей стран-участниц ОПЕК+, на которой должны достичь нового глобального соглашения по сокращению мировых поставок. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 8 апреля.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1 (3,05%) – до $31,84 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $1,66 (6,62%) – до $23,43 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $8,41 в пользу Brent.