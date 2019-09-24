Найти

24.09.2019

Нефть обвалилась после выступления Трампа в ООН

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились на фоне усиления неопределенности относительно торговых отношений США и Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 24 сентября.

Так, по состоянию на 22:40 по Киеву ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $2,25 (3,47%) – до $62,52 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $1,75 (2,98%) – до $56,89 за баррель.

Как отмечает Прайм, инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа относительно внешнеторговых отношений с Китаем. На генассамблее ООН он подверг критике торговую политику КНР. Он также заявил, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.

Трамп заявил, что из-за торговой политики Китая, которая якобы предполагает кражу интеллектуальной собственности, господдержку предприятий и прочие торговые практики, в США закрылись 60 тысяч предприятий.

Новости раздела
Мир
24.09.2019
Трамп в ООН обвинил Иран в атаке на саудовский НПЗ
Американский президент с трибуны Генассамблеи ООН пообещал ужесточать санкции против Ирана.
Мир
24.09.2019
Нефть обвалилась после выступления Трампа в ООН
На стоимость "черного золота" повлияли слова президента США Дональда Трампа относительно внешнеторговых отношений с Китаем.
Мир
22.09.2019
У Трампа отказались публиковать беседу с Зеленским
Президент США возмущен тем, что европейские страны плохо помогают бороться с проблемами в Украине.
Мир
22.09.2019
В США допустили импичмент Трампа из-за Зеленского
Если давление будет доказано, то импичмент может стать единственным выходом из ситуации, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса.
Мир
21.09.2019
МИД о скандале с Трампом: Давления не было
Пристайко говорит, что знает, о чем говорили Трамп и Зеленский в июле, и уверяет, что никакого давления не было.
Мир
21.09.2019
Иран назвал новые санкции США "отчаянием"
Новые американские санкции нарушают все международные обязательства США, считаюют в МИД Ирана.
Мир
21.09.2019
В Париже применили газ против протестующих
В Париже ожидается как минимум четыре объявленных протестных шествия. В их предверии задержали десятки людей.
Мир
20.09.2019
В Германии полтора миллиона человек вышли на акции в защиту климата
В 150 странах мира проходит экологическая акция Global Strike 4 Climate. В Германии проходят порядка 500 акций протеста.
Мир
20.09.2019
В Китае открыли новый "мега-аэропорт"
Аэропорт имеет размер с 97 футбольных полей. Строительство здания стоило 11,5 миллиардов долларов. Через его форму аэропорт называют "морской звездой".
Мир
20.09.2019
Трамп прокомментировал "давление" на Зеленского
Президент США назвал идеальной беседу с украинским лидером, из-за которой на него подали жалобу.
Мир
19.09.2019
Европейскую прокуратуру возглавит румынка Лаура Кёвеши
Бухарест выступал против кандидатуры бывшей главы Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцэ Кёвеши.
Мир
19.09.2019
В Стамбуле произошел мощный взрыв на химзаводе
В результате взрыва пострадали двое пожарных и несколько работников предприятия, о жертвах не сообщается.
У Трампа отказались публиковать беседу с Зеленским | Трамп в ООН обвинил Иран в атаке на саудовский НПЗ