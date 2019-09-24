Нефть обвалилась после выступления Трампа в ООН

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились на фоне усиления неопределенности относительно торговых отношений США и Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 24 сентября.

Так, по состоянию на 22:40 по Киеву ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $2,25 (3,47%) – до $62,52 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $1,75 (2,98%) – до $56,89 за баррель.

Как отмечает Прайм, инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа относительно внешнеторговых отношений с Китаем. На генассамблее ООН он подверг критике торговую политику КНР. Он также заявил, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.

Трамп заявил, что из-за торговой политики Китая, которая якобы предполагает кражу интеллектуальной собственности, господдержку предприятий и прочие торговые практики, в США закрылись 60 тысяч предприятий.