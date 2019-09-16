Нефть по $100. Последствия атаки на саудитов

Источник: Корреспондент.net

Атака на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в мире, которая произошла 14 сентября, представляет собой резкое обострение конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией, которую поддерживает Америка.

Инцидент в Саудовской Аравии привел к сокращению добычи нефти, из-за этого цены на сырье пошли резко вверх. Аналитики предполагают, что стоимость нефти может достигнуть 100 долларов за баррель.



В атаках обвинили Иран, он пригрозил уничтожить базы США

Скоординированные удары при помощи дронов по ключевым нефтедобывающим объектам Саудовской Аравии, входящих в число крупнейших и важнейших предприятий отрасли в мире, привели к сокращению объемов добычи в королевстве наполовину - это около пяти процентов мирового нефтяного рынка.

Это первый технологический сбой такого масштаба за 70 лет истории нефтедобычи в стране.

Ответственность за эту атаку взяли на себя йеменские хуситы, заявившие, что десять дронов атаковали нефтедобывающие объекты в Абкаике и Хурайсе, принадлежащие государственной компании Saudi Aramco.

Однако американские власти уверены, что за нападением стоит Иран, который оказывает поддержку хуситским повстанцам. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "нет никаких доказательств того, что атаки проводились со стороны Йемена".

"Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей", - написал Помпео на своей странице в Twitter.

Еще радикальнее выступил влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, призвавший рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским нефтяным объектам.

"Иран не прекратит свое плохое поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет сокрушительным ударом по режиму", - сказал он, отметив, что "Иран сеет хаос на Ближнем Востоке".

Предположительно нападение было произведено с юга Ирака, где Тегеран имеет огромное влияние. Эта территории находится к пострадавшим НПЗ ближе, чем Йемен.

Иран отверг обвинения США. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусавим, заявил: "Американцы проводят политику "максимального давления", в которой, по-видимому, наметилась тенденция к "максимальной лжи" из-за ее неудач".

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде позже заявил, что все американские военные базы и судна, расположенные в радиусе двух тысяч километров от территории Ирана, находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

"Каждый должен знать, что все американские базы и их судна, находящиеся на расстоянии до двух тысяч, находятся в зоне досягаемости наших ракет", - заявил Хаджизаде, добавив, что Иран постоянно готовится к "полномасштабной войне".

По словам генерала, после того как Иран сбил американский беспилотник над Персидским заливом, иранские ракеты были нацелены на базы США аль-Удейд (находится в Катаре), аз-Зафра (расположена на территории ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе.

Аналитики ждут знаительно роста цен на нефть

Saudi Aramco - крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

"Эти атаки нацелены не только на жизненно важные объекты королевства, но и на мировые поставки нефти и их безопасность, поэтому они представляют угрозу для мировой экономики", - сказали в министрстве энергетики Ирана.

Директор Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джейсон Бордофф говорит, что атакованный Абкаик, вероятно, является самым важным нефтяным объектом в мировой системе поставок нефти.

"После этой атаки цены на нефть резко вырастут", - цитирует его CNN.

Атака дронов произошла в тот момент, когда компания Saudi Aramco предпринимает шаги для выхода на открытый рынок в рамках потенциально самого масштабного публичного размещения акций в мире.

Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер нефти, на ее долю приходится около десяти процентов мировых объемов нефтедобычи, которые составляют около 100 миллионов баррелей в день.

Эр-Рияд обычно является так называемым "стабилизирующим производителем" внутри ОПЕК, то есть может по необходимости уменьшать и увеличивать поток. Теперь она лишилась этой возможности, отмечает CNN.

Ремонт оборудования, пострадавшего при нападении на месторождения Саудовской Аравии, займет до полугода и потребует сотен миллионов долларов.

По словам Бордоффа, дополнительным источником поставок нефти может стать находящийся под санкциями Иран.

Чтобы этого не допустить президент США Дональд Трамп готов использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации нефтяного рынка. В хранилищах США находится в общей сложности 630 миллионов баррелей нефти.

Торги на рынке нефети 16 сентября начались с резкого роста - крупнейшего с 1991 года. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ​​ноябре выросла на 14 процентов - до 69,95 доллара за баррель.

При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в 71,95 доллара за баррель. К предыдущему закрытию она составляла чуть более 60 долларов за баррель.

Аналитики уверены, что стоимость нефти поднимется до 100 долларов за баррель. Об этом говорят, в частности, аналитики, опрошенные британским агентством Reuters.

По словам президента консалтинговой компании Rapidan Energy Боба Макналли, при семидневном перерыве цены на сырье вырастут по крайней мере на 15-20 долларов за баррель. Если на восстановление уйдет около 30 дней, цена может увеличиться до трехзначной цифры.

В среднесрочной перспективе самым важным выглядит появление впервые за несколько десятилетий устойчивых геополитических рисков при поставках нефти из Саудовской Аравии.

"Эти атаки сложно остановить, и они могут периодически случаться. Рынку нужно учесть риск в ценах", - приводит Reuters слова Гэри Росса из Black Gold Investors.

Ситуация также осложнит готовящееся IPO Saudi Aramco, в ходе которого власти страны хотят привлечь не менее 100 миллиардов долларов.

В JPMorgan ожидают, что в следующие несколько месяцев сырье подорожает до 80-90 долларов за баррель.