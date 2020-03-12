Нефть подешевела за день на 9%

Источник: Корреспондент.net

Стоимость нефти на торгах в четверг, 12 марта, упала на 9%.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизились на 9,16% - до 32,51 долларов за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI снизилась на 6,4% - до 30,86 долларов за баррель.