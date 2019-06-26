Нефть подорожала из-за снижения запасов в США

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на фоне резкого снижения запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 26 июня.

Так, по состоянию на 22:00 по Киеву августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,39 (2,16%) – до $65,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на $1,56 (2,70%) – до $59,39 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,28 в пользу Brent.

Нефть дешевеет из-за резкого снижения коммерческих запасов сырья в США. На прошлой неделе они уменьшились на 12,8 млн баррелей, или на 2,7%, до 469,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. При этом аналитики рынка ожидали снижения запасов лишь на 2,5 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю составила 12,1 млн баррелей в сутки, снизившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.