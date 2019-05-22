Нефть резко подешевела из-за роста запасов в США

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок падают на фоне неожиданного роста запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 22 мая.

Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 22:00 по Киеву упали на $1,60 (2,22%) – до $70,58 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $2,07 (3,28%) – до $61,06 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brentи WTIсоставляет $9,52 в пользу Brent.

Согласно данным управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличились на 4,7 млн баррелей, или на 1% – до 476,8 млн баррелей. Этот уровень стал максимальным с июля 2017 года. Причем на прошлой неделе запасы выросли на 5,4 млн баррелей.

Аналитики рынка предполагали снижения запасов на 600 тысяч баррелей – до 471,4 млн баррелей. Они связывают увеличение запасов с более низкими, чем обычно в это время года, объемами переработки НПЗ.