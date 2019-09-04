Нефть резко подорожала на новостях из Китая

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок стремительно растут на позитивной экономической статистике из Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 4 сентября.

Так, по состоянию на 20:30 по Киеву ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $2,66 (4,57%) – до $60,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $2,61 (4,84%) – до $56,55 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $4,37 в пользу Brent.

Как отмечает Прайм, поддержку рынку нефти оказала позитивная статистика, которая ослабила опасения рынков по поводу возможного замедления роста мировой экономики. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост до 51,7 пункта. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.

Трейдеры также ожидают статистику по запасам нефти в США. В ночь на четверг свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а в четверг вечером — минэнерго США. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 3,5 млн баррелей после падения неделей ранее на 10 млн баррелей.