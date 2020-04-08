08.04.2020
Нефть резко подорожала накануне встречи ОПЕК+
Источник: Корреспондент.net
Мировые цены на нефть эталонных марок существенно выросли на фоне растущих надежд рынка на новое глобальное соглашение по сокращению мировых поставок в рамках сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 8 апреля.
Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,80 (5,65%) – до $33,67 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $2,64 (11,17%) – до $26,27 за баррель.
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,40 в пользу Brent.
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