Нефть резко подорожала после обвала

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть резко пошли в рост после обвала на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов во вторник, 13 августа.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,73% - до $61,32 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на 4,33% – до $57,31 за баррель.