13.08.2019
Нефть резко подорожала после обвала
Источник: Корреспондент.net
Мировые цены на нефть резко пошли в рост после обвала на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов во вторник, 13 августа.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,73% - до $61,32 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на 4,33% – до $57,31 за баррель.
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