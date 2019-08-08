Найти

08.08.2019

Нефть вернулась к росту на новостях из Китая

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на позитивной статике из Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 8 августа.

Так, по состоянию на 20:20 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,25 (2,22%) – до $57,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на $1,28 (2,51%) – до $52,37 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,11 в пользу Brent.

Поддержку ценам на нефть оказал хороший отчет о торговом балансе Китая, который ослабил опасения инвесторов о перспективах глобального экономического роста. Неожиданный рост объемов экспорта Китая оказался максимальным с марта, а объемы импорта уменьшились ниже прогнозов.

Также влияние на рынок оказало сообщение агентства Bloomberg, которое привело слова неназванного официального представителя Саудовской Аравии о том, что королевство не будет мириться с резким падением цен и готово принять меры для прекращения снижения.

Новости раздела
Мир
08.08.2019
СМИ: Запуск Северного потока отложат на 8 месяцев
Запуск Северного потока - 2 могут отложить на восемь месяцев из-за позиции Дании, сообщает Reuters.
Мир
08.08.2019
Нефть вернулась к росту на новостях из Китая
Хорошие показатели в отчете о торговом балансе Китая ослабили опасения инвесторов относительно перспектив глобального экономического роста.
Мир
08.08.2019
Нефть вернулась к росту на новостях из Китая
Хорошие показатели в отчете о торговом балансе Китая ослабили опасения инвесторов относительно перспектив глобального экономического роста.
Мир
08.08.2019
В Германии поддержали "нормандский" формат
Посол Украины в Германии подтвердил готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате из-за обострения на Донбассе.
Мир
07.08.2019
Цена на нефть обвалилась ниже $57 за баррель
Нефть стремительно теряет в цене на фоне опасений инвесторов относительно последствий торговой войны Китая и США.
Мир
07.08.2019
У дома экс-президента Киргизии идут бои
Сторонники экс-президента Киргизии оттеснили спецназ и захватили часть бойцов, сейчас идет бой. Также сообщается об одном убитом.
Мир
07.08.2019
Цена на нефть закрепилась ниже $60 за баррель
Если Китай пойдет на нарушение санкций США в отношении Ирана и официально возобновит покупки нефти у этой страны, то цены могут рухнуть на $15-20.
Мир
05.08.2019
Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия
Президент США предложил увязать ужесточение контроля продажи оружия с реформой иммиграционного законодательства. В последние дни жертвами двух массовых убийств в Техасе и Огайо стали почти 30 человек.
Мир
05.08.2019
У ЕС официально сменился глава внешней дипломатии
Жозеп Боррель заменит Федерику Могерини на должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Мир
05.08.2019
Цена на нефть обвалилась ниже $60 за баррель
Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $59,91 за баррель, а WTI в Нью-Йорке стоит $54,76.
Мир
04.08.2019
В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Сотни петербуржцев пришли выступить против домашнего насилия и выразить солидарность с его жертвами - сестрами Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца.
Мир
04.08.2019
США разъяснили применение новых санкций против РФ
Санкции касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния.
В Германии поддержали "нормандский" формат | Нефть вернулась к росту на новостях из Китая