Нефть вернулась к росту на новостях из Китая

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на позитивной статике из Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 8 августа.

Так, по состоянию на 20:20 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,25 (2,22%) – до $57,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на $1,28 (2,51%) – до $52,37 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,11 в пользу Brent.

Поддержку ценам на нефть оказал хороший отчет о торговом балансе Китая, который ослабил опасения инвесторов о перспективах глобального экономического роста. Неожиданный рост объемов экспорта Китая оказался максимальным с марта, а объемы импорта уменьшились ниже прогнозов.

Также влияние на рынок оказало сообщение агентства Bloomberg, которое привело слова неназванного официального представителя Саудовской Аравии о том, что королевство не будет мириться с резким падением цен и готово принять меры для прекращения снижения.