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02.04.2020

Нефть за день дорожала почти на 50%

Источник: Корреспондент.net

Цены на нефть в ходе торгов в четверг, 2 апреля, резко поднялись почти на 50%, после чего откатились до 32 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов Лондонской биржи ICE.

В частности, сейчас по состоянию на 18:00 по киевскому времени цена нефти североморской марки Brent поднялась на 29,06% - до отметки в 31,93 доллара за баррель. При этом на пике сегодняшних торгов стоимость июньских фьючерсов выростала на 46,7% - до 36,29 доллара за баррель.

В то же время цены на американскую нефть марки WTI прибавили 32,2% и выросли до 26,85 доллара за баррель.

Ранее в четверг сообщалось, что цены на нефть резко выросли после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия вскоре договорятся о мерах по регулированию рынка.

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