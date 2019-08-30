Нефть завершает неделю резким снижением

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в пятницу, 30 августа.

Так, по состоянию на 22:30 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $1,69 2,79%) – до $58,80 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $1,79 (3,16%) – до $54,92 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,88 в пользу Brent.

Аналитики рынка связывают снижение цен на нефть с тем, что инвесторы фиксируют прибыль перед длинными выходными – в понедельник биржи в США будут закрыты из-за празднования Дня труда.