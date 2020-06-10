Нефтегазовые доходы России резко снизились

Источник: Корреспондент.net

За четыре месяца 2020 года доходы России от экспорта нефти упали на 25%, а от экспорта газа - на 52%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы России.

Так, объем экспорта российской нефти снизился на 25% в стоимостном выражении и составил $30,02 млрд. При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 4% - до 84,9 млн тонн.

В апреле доходы от экспорта нефти снизились почти на 40% - до $4,46 млрд.

Доход от экспорта нефтепродуктов из России в апреле сократился почти в два раза - до $3,17 млрд. Объем реализации российского бензина за рубежом упал на 70,3%, дизеля - на 47,5%.

В то же время, доходы Газпрома от экспорта газа снизились на 52,3% - до $8,3 млрд.

Физический экспорт газа упал на 24% - до 59,6 млрд кубометров. В том числе в апреле экспорт газа упал на 26% и составил 12,1 млрд кубометров.

Средняя цена экспорта газа Газпрома в апреле снизилась к марту еще на 13% - до $109 за тысячу кубометров. В январе средняя цена была $162, в феврале - $143, в марте - $125. Эта цена все ближе к цене безубыточности поставок российского газа в Европу.