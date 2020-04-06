Нефтяной кризис обсудят министры G20 - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В конце недели состоится чрезвычайная встреча на уровне министров энергетики стран G20 по вопросу кризиса на мировом рынке нефти. Как пишет в понедельник, 6 апреля, газета Financial Times со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, встреча состоится 10 апреля.

"На рынках нефти существует огромный структурный избыток предложения, вызванный кризисом с коронавирусом. Он приближается к уровню, когда он будет иметь серьезные последствия для стабильности мировой экономики и миллионов работников, занятых в нефтегазовой отрасли. Главная задача [G20] - обеспечить и поддерживать финансовую и экономическую стабильность на мировых рынках, так что это полностью в зоне ее ответственности", - заявил Бирола.

При этом он не называет дату встречи, но издание упоминает пятницу, 10 апреля. В каком формате пройдет встреча, не уточняется.